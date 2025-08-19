【國際新聞】特朗普與澤連斯基及七名歐洲領袖會面 討論俄烏戰爭問題（視頻）

【KTSF】

特朗普總統週一在白宮，分別接見到訪的烏克蘭總統澤連斯基，以及陪同澤連斯基到來的七名歐洲領袖，討論俄烏戰爭問題，澤連斯基在會後表示，願意參與美烏俄三方會談，特朗普隨後打電話給普亭。

特朗普是在上週五同普亭會談後，馬上安排週一的會議，特朗普首先同澤連斯基閉門會談，隨後再同七個歐洲領袖見面。

澤連斯基穿著全黑西裝，雖然沒有打領帶，但也改變他自俄烏開戰以來的軍裝便服打扮。

在會談前因此有個有趣的小插曲發生，記者Brian Glen稱讚澤連斯基今次穿西裝亮相很搶眼，特朗普在旁邊加一把口提醒澤連斯基，就是這個記者上次攻擊他的衣著，澤連斯基說記得此事，而記者為此道歉。

上次兩人的白宮會談出現公開衝突的場面，大家不歡而散，今次就大有不同，雙方都強調會談氣氛良好。

特朗普在會談前表示，「我們會有個長久的和平」，並認為要俄烏達成永久和平，停火並非必要。

但消息指，他同澤連斯基與歐洲領袖的會談中，他認同所有人都顯然主張謀求立即停火，同時尋求一個長久的和平。

此外，在閉門會談前，特朗普、澤連斯基與歐洲領袖，都談及美國為烏克蘭建立「安全保障」，向烏克蘭提供北約式的防衛，與會的歐洲領袖都感謝特朗普此舉。

北約秘書長Mark Rutte說：「事實上你說我願意參與安全保障，這本身就是一大進步，這真的是一個突破。」

英法領袖也一口同聲，強調對烏克蘭的安全保障，也是對整個歐洲的安全保障。

馬克龍說：「在座所有人都支持和平，我認為後續我們必須有個四方會談，因為當我們提及安全保障，我們所說的是全歐洲的安全保障，全歐因此就此事團結挺烏。」

英國首相Keir Starmer說：「當我們談論安全時，談的僅是烏克蘭的安全，也包括歐洲和英國的安全，此所以這問題如此重要，我認為這會議很重要。」

特朗普隨後在他的社交平台發文，說他已經致電普亭，開始安排美烏俄三方會談。

多個消息來源透露，特朗普週一是在會談中打電話給普亭，至於普亭是否接受與澤連斯基平等對話就仍有待觀察。

特朗普在會上表示，他相信普亭願意接受為烏克蘭提供安全保障。

美國向烏克蘭提供北約式的安全保障，到底用什麼交換，就未見透露，就是週日特朗普發文表示，他認為烏克蘭應永不加入北約，也必須割讓克里米亞，這兩點也是普亭的要求。

烏克蘭已經一再表明不會割地求和，烏克蘭民眾也絕對不接受向發動侵略戰爭的俄羅斯奉上領土，澤連斯基再次來白宮，主要目的是促請特朗普不要放棄烏克蘭，同時不要同普亭走得太近，他尋求在美國主持下同普亭直接談，他得到歐洲領袖的大力支援。

俄國方面，克里姆林宮表示，特朗普週一同普亭的通話，是「坦誠及有建設性」，但對於普亭與澤連斯基是否能直接面談，俄方就不提。

