【全國新聞】德州州議會幾十名民主黨人結束集體出走 週一返回德州

【KTSF 張麗月報導】

幾十名德州州議會民主黨人結束兩星期集體出走之後，週一一起返回德州，也為德州共和黨人通過重劃國會眾議院選區地圖而鋪路。

在過去兩星期，德州共和黨領袖對於該州州議會的民主黨人集體出走的行動極之不滿，這些民主黨人目的，就是要令德州州議會由於法定開會人數不足，所以開不成會議。

德州州長Greg Abbott甚至提出訴訟，設法開除沒有出席投票的民主黨人的職位，也有參議員要求FBI幫手尋找這些出走州議員的下落。

州議會眾議長Dustin Burrows更簽發民事通緝令，並威脅說，根據州法例，可以對出走的州議員每天罰款500元。

但最終出走的民主黨人表示，他們決定返回德州，在週一的特別立法會議期間，通過這項重劃眾議院選區的提案。

今次德州民主黨人的集體出走，沒有改變共和黨仍然控制著德州的政治格局，因為事實就是，民主黨人仍然未能永久阻止州議會重劃國會選區，不過民主黨人可以針對德州州議會的舉動提出法律挑戰。

為了應對德州的立法行動，加州州議會議員也在週一動議，重劃加州的國會選區地圖，以便日後更有利民主黨人在國會的優勢，加州議會將於本星期四表決有關議案。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。