【灣區新聞】全美台灣同鄉聯誼會舉行第47屆年會 主題為「改革國會韌性地方」（視頻）

全美台灣同鄉聯誼會上周六16日在灣區舉行第47屆年會，主題為「改革國會韌性地方」，邀請國民黨不分區立委吳宗憲擔任主講人。

全美台灣同鄉聯誼會47屆年會，來自美國各地26個分會會長代表、灣區社團人士共約250人參加，論壇邀請台大政治系教授蘇宏達、國民黨駐美代表秦日新、德州大學教授翁履中、國民黨組發會副主任委員夏大明等人。

晚宴寶島之夜主講嘉賓是國民黨不分區立委吳宗憲，卸任會長劉寶剛提到，原本邀請多位臺灣政要出席，但因為忙於大罷免紛紛婉拒，最後由立法委員吳宗憲答應出席。

吳宗憲在寶島之夜以「民主不後退：大罷免大失敗團結開創公義新局」發表專題演講。

他接受本台記者訪問，分析大罷免失敗的原因，除了感謝民眾黨的支持，還有就是：「我想很多中間選民都出來了，因為這段時間我們其實一直對外傳達，罷免權是公民的權利沒有錯，但是卻被政府濫用，也就是說政府濫用一個公民權利，來做他的政治攻擊的武器，那這段時間我們一直告訴人們的，所以即使是西方民主，已經走了幾百年，也從來沒有一個國家做過，這種無差別的大罷免，那我想這個都會讓很多選民去思考，那我為什麼要罷免，因為選舉選出來如果人不好，在民主國家就是4年後把它換掉，那為什麼1年才1年而已，我就莫名其妙的要搞一個罷免，所有非民進黨立委都要罷免掉，在我國的制度上面，也完全不符合罷免權行使的概念。」

吳宗憲說，在灣區這幾天，跟許多僑胞交流，灣區僑胞跟台灣幾乎沒有距離，都十分關心台灣發生的事。

吳宗憲說：「那當然在現在大家最關心的，應該是跟美國關稅的部分，這也是全世界難題，那我們臺灣在談關稅的時候，其實國家把主要的力量跟注意力都在立委的大罷免上，這個讓我們在關稅，其實目前談到的結果並不好，不好的話可能會影響到將來，有一些失業率，或者是企業經營的困難，這個都是我們要克服，那也是現在在這邊僑胞關心的一個重要的地方。」

至於國民黨黨主席改選，吳宗憲表示，國民黨人才濟濟，最重要的是不論誰出來競選，誰當選，都要獲得全黨的服從支持，才能帶領國民黨2028年重回執政。

