【灣區新聞】南舊金山議會通過在鐵路工業區興建70間鎮屋（視頻）

南舊金山（南三藩市）議會表決通過在鐵路工業區興建70間鎮屋的私人發展計劃。

該計劃名叫The Gateway，發展商計劃在南舊金山Lindenville社區Railroad大道500號兩英畝左右的空置土地上，興建70間Townhouse鎮屋，獲得市議會一致表決通過。

新的70間Townhouse，將分佈在5棟獨立建築，其中包括42個兩房單位，以及28個三房單位，單位面積介乎1250至2200平方呎，每棟建築將有三至四層。

根據The Daily Journal報導，自1990年南太平洋鐵路線停運後，這塊土地長期空置，附近一帶近年興建的房屋主要是大型多單位出租公寓，但缺少可供出售的家庭住宅，發展商Ken Cui認為，該計劃可以彌補不足。

計劃配合市府振興Lindenville社區的計劃，這個社區位於南部，擁有市內大約四成工業用地，鄰近公共交通樞紐，並符合市府房屋要素計劃中的理想的開發地點。

根據加州規定，2023至2031年期間，南舊金山必須批准興建3956個住宅單位。

項目內的鎮屋將以市價發售，發展商表示，將改為向市府支付超過400萬元，來換取不建任何可負擔單位，有市議員認為是雙贏，收到的資金可用於未來的可負擔房屋或者公園項目，發展商計劃於2026年初動工。

