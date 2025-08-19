【灣區新聞】San Mateo縣警長Christina Corpus革職聽證會展開（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

San Mateo縣警長Christina Corpus的革職聽證會週一正式展開，將持續到8月29日，這也是首次針對Corpus的腐敗和不當行為指控的公開審理。

針對Corpus的投訴始於近一年前，當時兩個縣警工會指控Corpus腐敗，在工作場所有不當行為，欺凌下屬以及涉嫌與前任幕僚長之間有不正當關係等，Corpus和她的法律團隊否認這些指控。

退休法官LaDoris Cordell撰寫的一份長達400頁的調查報告認為，「謊言、保密、恐嚇、報復、利益衝突和濫用職權是Corpus團隊的標誌」，並建議Corpus下台。

據East Bay Times和Palo Alto日報的報導，週一的聽證會上，Corpus穿著西裝外套，靜靜地坐在法庭上。

縣府律師試圖證明Corpus曾報復批評者，並營造了充滿敵意的工作環境。

而Corpus的辯護律師在開庭陳述中表示，這起案件並非關乎不當行為，想要移除Corpus的人，無法在選舉中擊敗她，所以他們利用了一份有缺陷的報告作為武器。

而Corpus的法律團隊將證明，Corpus的辦公室沒有裙帶關係、沒有報復、也沒有不當行為。

目前聽證會還在進行中，根據程序，罷免需要五分之四的贊成票就會立即生效。

據The Mercury News報導，民主黨籍的美國前勞工部長Tom Perez，上週加入了Corpus的辯護團隊，他的介入，可能會讓這個本地的爭議性事件得到全國性的關注。

Perez表示，他之所以選擇加入，是因為他認為當中涉及「嚴重的不公正」，他從業數十年，首次見到有人試圖同時透過多個程序來罷免警長。

他認為罷免程序有缺陷，且帶有政治動機，並指出，該縣應該進行罷免選舉，或專注於民事大陪審團程序。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。