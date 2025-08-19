【灣區新聞】聖荷西清拆市內最大無家者營地 期間發現男屍（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

南灣聖荷西週一清拆市內最大的無家可歸者營地，在清理行動期間，發現一具男性屍體，死因未明。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說：「這種營地每天都被允許存在，使生命處於危險之中，尤其是那些以此為家的市民、兒童、長者以及最脆弱的群體。」

市長馬漢週一宣布全面清除Columbus Park的無家可歸者營地，營地位於聖荷西Mineta國際機場附近，目前有370人在這裡紮營，是南灣最大的無家可歸者營地。

同時，警方證實，週一早上9點20分左右，在位於公園的West Taylor街附近發現屍體，當市府工作人員和警方正在將一輛RV休旅車拖離公園時，在車內發現一名已死亡的成年男子。

警方表示，無發現任何謀殺跡象，目前尚未清楚死者的死亡時間和死因，警方並未公佈死者身份。

市長馬漢表示，去年消防局和警方在營地附近一帶，一共處理了大約450宗突發事件，今年的情況更差，一級緊急求救電話激增接近五成，二級緊急求救電話激增了超過六成。

市長馬漢說：「這些並非抽象的數字，數據正是反映了火災、暴力事件，以及對治安的緊迫威脅，據我們估計，該地區有11名兒童生活在不安全、無人管理的環境中，超過50名長者將營地為家，約7%的居民認為自己是LGBTQ性小眾群體。」

馬漢表示，清除營地的計劃是經過深思熟慮，希望為無家可歸者提供安全的房屋。

他指出，清拆通知兩個多月前已經發布，市府計劃今年一共大約提供1千個臨時床位，未來一個月內，將開放390張庇護床位，其中有42個床位週一晚可以入住，並提供一日三餐以及管理與服務。

據估計 市府每年將為每名無家可歸者投資大約2.5萬元。

代表該區的市議員Michael Mulcahy表示，如果市府提供庇護所，但無家可歸者不接受，他們將不能留在公園紮營。

Mulcahy說：「但我們也意識到現實，很多人仍然拒絕幫助，他們在正經歷嚴重的毒癮，與未得到治療的精神疾病，或慢性疾病，這些挑戰需要一個更強大的心理健康治療系統，如果沒有一個有效的系統，這種惡性循環將會持續。」

根據市府統計，目前接近七成無家可歸者表示願意接受市府提供的臨時房屋，而大約三成的人仍然拒絕，市府預計營地清除計劃將於10月底完成。

