【灣區新聞】Fremont市製造業工作職位翻倍 已成西岸高端製造業重鎮

過去幾年，正當灣區其他城市捨棄製造業，把原本是工廠的舊址，改為建屋和高科技大公司的園區，東灣Fremont市不但保留製造業，還增建製造業園區，現在Fremont市已成為西岸高端製造業的最大就業重鎮，全球最大的十間AI數據伺服器製造商，有7間落戶Fremont市，製造業工作職位翻倍。

據舊金山紀事報報導，Donovan Lazaro於2018年出任Fremont市的經濟發展局局長，他一直希望在Fremont市保留製造業，他認為，Fremont應該是一個可以讓沒有高學歷的人士，賺取中等收入，仍然可以在昂貴的灣區居住的地方。

自2018年起，擁有23萬人口的Fremont市，製造業的工作職位已由約3萬個，增加一倍至6.5萬個，Fremont市已成為西岸高端製造業的最大的就業重鎮，目前有900間公司在Fremont開設生產線，當中包括電動車公司Tesla，而Fremont市的工作職位中，約35%是製造業。

舊金山（三藩市）與矽谷被指是人工智能（AI）變革的中心，但Fremont市卻是不少人工智能部件的生產地，全球最大的十間AI數據伺服器製造商，有7間落戶Fremont市，當中包括Equinox、Digital Realty、Milestone Technologies和Avalanche Technology。

今年7月，發展商9th St. Partners LLC和Clarion Partners的一項發展項目動土，將會興建面積達47.3萬平方呎的製造業園區，預料將有多間AI硬件製造商進駐。

Fremont與製造業的淵源可追溯至1961年，當時通用汽車（GM）將工廠從列治文市遷到Fremont大道，該工廠在1982年結業，至1984年由New United Motor Manufacturing, Inc.接手，與豐田車廠合營，至2010年由Tesla買下，之後，矽谷不少科技公司也開始在Fremont市建立廠房，製造產品原型樣本，或進行一些不可以在傳統辦公室進行的實驗或工序。

根據CBRE提供的數據，矽谷共有1,260萬平方呎的高端製造廠房，當中900萬平方呎是位於Fremont市，2024年來，Fremont市已興建超過100萬平方呎高端製造廠房，還有160萬興建中。

與此同時，矽谷對工業廠房的需求持續增長，自2024年以來，需求已由460萬平方呎，增加至730萬平方呎，當中大多數是高端製造廠房。

