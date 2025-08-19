【灣區新聞】Foster City 9月開始將在多個公園驅趕加拿大野雁（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島Foster City市議會批准一個40萬元的合同，使用非撲殺的方式驅趕大量的加拿大野雁。

Foster City有24個公園和超過160英畝的開放空間，有大批的加拿大野雁在這裡悠閒地散步，該市估計有300到400隻，每天能產生一到兩磅的糞便，導致市府每天收集約300磅的糞便。

本月初，市議會批准了一項40萬美元的合同，合約對像是野生動物公司，目的在驅趕問題嚴重的七個公園內的野雁。

從9月開始，該公司將開始使用無人機、雷射、氣球，以及使用警犬來驅趕這些鳥類，該合約有效期至2026年6月。

野雁不只造成環境衛生隱憂，在築巢季節，這些大雁變得極具攻擊性，甚至會嚇走小狗和兒童。

雖然研究表明，加拿大野雁並不是人類疾病的主要傳播者，但有家長告訴市議會，覺得讓孩子在當地公園玩耍不安全，因為曾經有小孩把鳥糞便放進嘴裡生病。

市議會一度想以撲殺的方式減少野雁數量，但遭到動保人士反對。

