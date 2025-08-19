【財經新聞】美國電動車租賃價跌破汽油車價（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

美國電動車租賃價跌破汽油車價，平治的EQB月租低見352美元。

財經網站彭博報導指，美國電動車市場近期出現「破盤價」，在美國售價約5萬3千美元的平治EQB，7月時經銷商提供的租賃方案，連首期每月只需352美元，成為全國最便宜的車款之一。

根據汽車網 Edmunds.com數據，EQB在全美最便宜租賃排行榜中名列第三，而前十名有五款為電動車。

數據顯示，全國整體電動車，連首期的平均月租費用為624美元，已低於汽油車的670美元，部分經銷商更推出「超值方案」，例如科羅拉多州有VW福士經銷商，就以每月39美元租賃ID.4，加州Stockton的Honda經銷商則透過補助，推出Prologue月租313美元的專案。

專家指出，這波減價潮，與聯邦最高7,500美元電動車稅收抵免將於9月底到期有關，車廠希望藉低價清庫存，並在補助消失前吸引更多顧客。

Edmunds分析師表示，租賃合約不僅更容易取得補助，也能降低消費者對電池衰退與二手價值的疑慮。

過去兩年，美國電動車租賃比例，已從51%飆升至71%，遠高於燃油車的16%。

Boston Consulting Group分析師指出，一旦消費者轉向電動車，很少會再回頭選擇汽油車，因此租賃成為車廠培養忠誠客戶的重要工具。

業界認為，10月後優惠可能減少，但各州或將加碼地方補助。

