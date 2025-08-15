【國際新聞】特朗普普京會晤結束 雙方形容會談有成效

【有線新聞】

美國總統特朗普和俄羅斯總統普京於美國阿拉斯加舉行會談，雙方形容會談有成效，但特朗普指美俄在一些問題上未有共識，沒有達成任何協議，普京提議下次會面在莫斯科舉行。

普京的專機抵達阿拉斯加州的埃爾門多夫理查森基地，特朗普在紅地毯上迎接，二人握手並短暫交談，之後舉行三對三會談，聚焦討論烏克蘭危機。

與會的包括美國國務卿魯比奧、總統特使威特科夫、俄羅斯外長拉夫羅夫及總統助理烏沙科夫。會談歷時約2小時45分鐘，特朗普與普京一同舉行記者會，他們各自總結會談情況，沒有回答提問就離開。

會談沒有實質進展，但兩人都認同會晤富有成效。普京指與特朗普在烏克蘭問題上達成諒解，形容今次會談是危決衝突的起點，亦有助修復雙邊關係。

他又提到若特朗普2022年時擔任總統，俄烏可能不會爆發衝突，重申俄羅斯衷心期望衝突結束，但要先消除所有根源問題，警告烏克蘭和歐洲不要試圖破壞談判。

特朗普則指二人會晤取得極大進展，很多議題取得共識，但在部分要點亦存有分歧，他未有詳細解釋。「我們在多方面達成一致、大多數，有一些重大議題仍未完全達成協議，但我們取得一些進展，所以目前沒有達成協議。直至有一項協議剩下少部分問題，部分不是這麼重要，但其中一項相信很重要，我們有機會去取得（共識），但我們仍未達成。」

特朗普預計二人很快再會晤，又稱將會致電烏克蘭總統澤連斯基及北約成員國領袖通報會談情況，重申將取決於烏克蘭和北約是否認同今次會晤談及的事項。

會談結束後，普京前往蘇聯空軍機師的墓地獻花，之後乘專機離開。

