【灣區新聞】有發展商計劃將舊金山華埠一教堂改作夜間娛樂場所 華埠社區強烈反對（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

有發展商計劃將舊金山（三藩市）華埠一間天主教教堂原址，改作夜間娛樂場所，並延長營業時間至凌晨兩點，而娛樂場所對面就是長者公寓，這項目引發華埠社區強烈反對。

根據舊金山規劃部門的資料，該項目的代表是舊金山地產律師行Reuben, Junius & Rose，計劃於Broadway街906號原作教堂用途的建築，改為多功能夜間娛樂場所。

這座前天主教教堂名為 Our Lady of Guadalupe，位於華埠與Russian Hill交界，共有兩層，教堂於1906年大地震中被摧毀，1912年重建後營運了80年，其後由舊金山天主教教區用作聖瑪利中文學校至2011年，之後一直閒置沒有固定用途，並於2017年被列為歷史保護建築，並已多次易手。

項目代表去年向舊金山規劃委員會遞交計劃書，申請有條件使用許可，令活動舉辦時可以延長至凌晨2點。

計劃中，一樓將設可容納逾百人的小型音樂表演場地，並提供餐飲服務，二樓將定期舉辦全日活動，包括公司聚會、講座、私人招待會及婚宴。

擬定的營業時間為週日至週三上午6時至晚上11時，週四至週六延長至凌晨，每年將舉辦16場活動至凌晨1點，以及6場活動至凌晨2點。

今年7月16日，歷史保護委員會批准該建築的內外部改造，但若要營運至凌晨，開發商必須取得有條件使用許可，並獲規劃委員會批准。

本台曾聯繫項目代表Reuben, Junius & Rose，對方表示不便評論。

教堂對面是邵逸夫爵士耆英中心是多層長者公寓，由安老自助處營運。

安老自助處物業運營總監方傑明（Kit Fong）說：「當時不知道發展商向政府申請，將居民區改作商業用途，我們不知道營業時間會是這麼晚，直到最近發展商要求聽證會，我們收到通知，才得知有些活動會辦到凌晨兩點。」

規劃委員會原定於7月31日就項目舉行聽證會，在聽證會前夕，包括安老自助處、華協中心以及中華總商會在內的三間華埠非牟利機構，寫聯署信給規劃委員會，反對該計劃，認為該地點位於長者居多的住宅區，不應增設營運至凌晨的娛樂飲酒場所。

信中提到，他們曾與項目代表舉行過一次社區會議，參加者包括邵逸夫爵士耆英中心的長者居民。

邵逸夫爵士耆英中心居民林先生說：「懇請他們不要在這裡開，非常嘈雜，影響我們長者夜晚休息時間。」

雖然申請書附有噪音評估，顯示計劃符合舊金山噪音條例，無需額外緩解措施，但方傑明指出，噪音並非僅是來自音響系統。

方傑明說：「本身音樂關上門後不是很嘈，但很多時候散場時會有人流，和汽車的噪音或者非法停車，還有一樣是他們有貨車，將音樂器材運上車，當時很嘈因為是大貨車，而且有起重機不斷升降，嘈醒我們住客很多次。」

有居民表示，理解夜生活需求，但反對營業至凌晨兩點。

居民陳先生說：「很多人喜歡晚上出來玩，長者晚上休息，年輕人下班喜歡出去玩，開一半不要開太夜，最好晚上十點就收市，你開到凌晨兩點太晚了，一星期開三日，不單止嘈，我們住這裡肯定不安全。」

附近居民也擔心，夜間娛樂場所將帶來安全隱患。

許太說：「我們附近有長者和小孩居住，小孩一歲至兩歲，如果申請酒牌，那些人喝了酒，又那麼多人出來，長者和小孩不知道怎麼辦，對這個社區是很不安全的，泊車會很混亂，我見過他們在非停車區域泊車，不一定是每個人都守規矩，肯定有人亂丟垃圾，令到這區變髒。」

根據舊金山行政官辦公室負責處理非緊急問題，包括噪音以及違規投訴的311部門統計出，今年5月至今，在Broadway街906號附近，一共收到28宗投訴，大部份投訴是與阻塞車道有關。

本台多次聯繫相關政府部門進行了解，舊金山規劃委員會現定於10月2日週四就這項計劃召開聽證會。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。