【灣區新聞】聖荷西市首個ADU附屬單位獲市府允許出售 加州首例（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

南灣聖荷西市首個ADU附屬單位，週四獲得市府允許出售，是加州首個ADU出售單位。

根據加州議會去年通過的AB1033法案，業主可以將主屋與附屬單位ADU分開出售，去年7月，聖荷西市議會通過ADU出售政策。

聖荷西市週四批准第一個附屬單位ADU，作為公寓出售的計劃，這棟ADU公寓位於市中心Josefa夾Auzerais街，將可以獨立出售，發展商是灣區房地產公司AlphaX RE Capital，工務局兩個月內完成地皮地圖審查AlphaX RE Capital公司，另外用了29日完成項目審查。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）認為房屋短缺，是灣區矽谷持續發展的最大障礙，他表示，ADU設計理念，是希望在密集的城市提供可負擔的房屋，以及保證房屋業權。

聖荷西市長馬漢說：「很多人渴望擁有自己的房屋，但因為市場上房價高企而止步，也無法出售好似今日展示的後院小屋，如今隨著聖荷西的改變，為民眾提供了一個好機會，令他們可以擁有屬於自己的低密度獨立空間，你可以在這裡積累財富，不必擔心被逼遷或者房租上漲，你擁有自己的話事權，我認為這是大部份美國人想要的。」

過去五年，聖荷西市府批出的ADU興建許可證翻倍，自2002年以來已批准過千張許可證，不過要單獨出售ADU單位，還要通過特定的程序。

市長馬漢表示，業主申請建造和出售ADU流程並不復雜。

市長馬漢說：「這種方法，可以讓你建造或利用現有的後院，將其改造成公寓並出售，為此你必須為兩棟建築，成立一個業主會，因為有兩個不同的業主，他們必須就一些事項達成協議，例如出入、公用設施和公共空間等事宜，在全州各地的公寓大樓都有這種例子，並不復雜。」

市府網站有提供ADU公寓核對清單指南（ADU Condominium Checklist），幫助業主檢查物業是否符合公寓改建的條件。

