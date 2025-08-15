【灣區新聞】聖荷西一民宅週日發生命案 Santa Clara縣地檢處起訴華裔男子（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西星期天在一所民宅發生的命案，Santa Clara縣地檢處起訴了當晚被逮捕的華裔男子。

警方之前表示，在案發現場Danze Drive 100號路段一所民宅，逮捕了一名涉案男子。

法庭文件顯示，這名男子是42歲的聖荷西居民Jerry Cao，而死者是62歲的Randy Russel Munson，警方是在星期天晚上9點在該所房子發現他被襲擊後在現場死亡。

涉案男子Cao被控謀殺罪，並加有8項加重控罪的因素，包括使用刀為凶器。

檢控官也表示，Cao在案發時正處於緩刑、假釋或監督釋放中，而他之前在緩刑、假釋期間的表現欠佳。

而檢控官也指，Cao在涉嫌幹案前，有惡性的預謀，並涉及策劃、帶複雜性或有專業性。

檢控官也指出，此前，Cao有因為犯盜竊罪而坐過牢。

Cao目前還押Santa Clara縣監獄，他的幹案動機仍在調查中。

