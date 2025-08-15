【灣區新聞】很多餐館老闆不知道PG&E有幫助小商業節能和省錢的計劃（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，灣區有餐館得到太平洋煤電公司（PG&E），以及加州餐館基金會提供的補助金，雖然經營餐館要用很多能源，煤電費不便宜，但很多餐館老闆都不知道，原來能源公司有幫助小商業節能和省錢的計劃。

這家在東灣Walnut Creek的中餐館，每個月煤電費接近八千元。

PG&E發言人陳凱珊說：「餐館有許多爐頭，他們用的煤電費都很貴，我們有一些計劃讓他們選擇，看看有沒有一些較便宜的計劃。」

餐館用的雪櫃也很大，消耗大量電力，如果不夠冷，會影響食材的新鮮程度，也會浪費電力，如果餐館老闆想更換廚房設備，PG&E設有幫助商業節省能源的計劃，提供回扣以及免息貸款。

陳凱珊說：「我們有零利率貸款計劃，讓他們去買餐館設備，只要能符合節能型號，另外還有一個特別計劃，如果他們選擇特定的節能型號，我們會提供回扣。」

陳凱珊建議商戶可以踏出的第一步，就是致電PG&E，了解不同的商業費率計劃，以及要求職員上門做免費評估。

陳凱珊說：「也可以要求我們同事上門，做簡單的能源使用檢查，看看有沒有特別的設備真的很舊，需要換的，我們的同事也可以順道介紹零利息貸款計劃，幫助你添置或更換設備，如果有些特別型號符合我們的回扣計劃，就可以得到一些回贈金，例如這些燈，我們都會看一看，是否可以更省電，用更光的燈。」

PG&E的華語服務電話是1-800-893-9555，如果想查詢商業節能回扣或免息貸款計劃，可瀏覽：https://www.pge.com/en/save-energy-and-money/rebates-and-incentives/business-energy-efficiency-rebates.html

