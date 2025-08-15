【加州新聞】紐森支持舉行特別選舉 推動設立國會眾議院選區劃分的新地圖（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

為了應對德州重劃國會眾議院選區的做法，加州州長紐森週四表態支持在11月4日舉行特別選舉，以推動設立一個國會眾議院選區劃分的新地圖。

州長紐森表示，此舉是應對共和黨人在德州利用黨派重劃選區，來增加共和黨在國會眾議院的優勢，因此他支持獨立的選區劃分，目標就是令民主黨在國會眾議院增加更多議席。

紐森週四也在社交媒體上公佈一個競選廣告，預料加州州議員將於下星期宣布舉行特別選舉。

加州目前擁有一個獨立的公民選區劃分委員會，這個委員會是經由選民投票設立，旨在防止政黨操縱選區劃分。

紐森的計劃將需要推翻這制度，也會惹來法律和政治挑戰，因此為了繞過獨立委員會，紐森可能會透過特別選舉的全民公投，讓加州選民來決定是否廢除現行制度，並授權立法機構重新劃分選區。

消息指出，如果紐森的計劃成功，加州民主黨在國會眾議院的議席，可能會從目前的43席增加到48席，可以彌補德州共和黨人的國會選區重劃後，民主黨人會流失的議席。

目前加州在國會眾議院一共有52席。

