【財經新聞】美國7月份批發價格通脹上升 推高貨品價格和服務業成本上漲

最新數據顯示，7月份的批發價格通脹正在上升，同時也推高貨品價格和服務業的成本上漲。

根據勞工部發表的最新統計，反映批發層面通脹的生產價格指數PPI，7月份上升0.9%，這升幅是三年來最大，也遠高過預期的0.2%升幅。

服務業方面的成本就上升1.1%，也是三年來升幅最大，服務業約佔整體PPI指數超過4分之3，其中超過一半的升幅是來自機械和設備批發價的上漲。

另外，由於股市近期造好，直接帶動投資基金組合的管理費在7月份上升5.8%，酒店和旅館業價格也反彈升3.1%，機票價格以及陸路貨運成本分別升1%。

截至7月為止的過去一年，PPI指數上升3.3%，6月份是上升2.4%。

經濟專家指出，這些數據反映出，商業並沒有完全吸納關稅帶來物價上漲的更高成本，特別是有些耐用品價格已經轉嫁給消費者。

