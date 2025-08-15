【全國新聞】法官下令要求衛生部停止向移民局分享Medicaid參保人的信息（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

一名聯邦法官下令要求美國衛生部，停止與移民官員分享包括加州在內的20個州Medicaid醫療補助計劃受益人的家庭住址等個人信息。

Medicaid醫療補助數據共享，是特朗普政府為向國土安全部提供更多移民數據而做出的一個努力，能幫助執法人員找到並拘留在美國非法居住的人員。

據美聯社報導，聯邦衛生部於6月首次向少數州移交了數百萬Medicaid醫療補助計劃收益人的個人資料，在美聯社爆料後，20個州提出法律訴訟，要求阻止衛生部的這個做法。

聯邦Medicare和Medicaid服務中心CMS，於7月份達成一項新協議，授權國土安全部每日查看全國7,900萬Medicaid受益人的個人數據，包括他們的社會安全號碼和家庭住址。

加州聯邦法官Vince Chhabria週二下令，暫時禁止衛生部與國土安全部共享，包括加州、亞利桑那州、華盛頓州和紐約州等20個州的Medicaid受益人信息。

法官認為，將CMS服務中心的數據用於移民執法，可能會嚴重擾亂Medicaid的運作。

衛生部沒有直接回答衛生部是否會停止與國土安全部分享資料，但堅稱衛生部與國土安全部達成的協議是合法的。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。