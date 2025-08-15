【全國新聞】特朗普政府打算在佛州興建第二間移民拘留中心

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府在佛羅里達州興建了第一間拘留中心，用來暫時收容那些等待遣返的人士，現時又打算在佛州興建第二間類似的移民拘留中心，以便收容更多等待遣返的人士。

計劃興建的第二間移民拘留中心，位於北佛羅里達州現已棄置的州立 Baker懲教所的原址，這間監獄由於當局缺乏人手管理，所以在2021年宣佈短暫關閉。

這拘留中心擁有1,300個床位，並可以增加至2,000個，預計2至3星期後就可以全面運作。

佛羅里達州州長德桑提斯形容，這拘留中心是 “遣返人的倉庫”，有現成的監獄設施可供改建，很快可以啟用，而且靠近機場，因此興建成本較低，估計只需要600萬元，並且有利於直接安排遣返的航班。

佛羅里達州上個月已經在Everglades沼澤地開設了第一間名為「鱷魚惡魔島」的移民拘留中心，這設施因為居住條件惡劣，而面臨法律訴訟，當中涉及有部份拘留者感染COVID病毒，而沒有被隔離，以及有雨水流入帳蓬等問題。

