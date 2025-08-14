【國際新聞】美俄確認兩國元首將單獨會談及開記招

【有線新聞】

美國總統特朗普認為俄羅斯總統普京將在兩國峰會上達成協議，但峰會亦可能有25%機會失敗收場。克里姆林宮稱，兩國元首會討論最複雜議題，但預測磋商結果是嚴重錯誤，俄方亦沒有計劃在會後簽署文件。

在美俄峰會召開前，俄羅斯總統普京與多名軍政高層開會討論籌備工作，他讚賞美國總統特朗普為解決烏克蘭危機作出真誠努力，普京又提出美俄可在核武管控方面達成協議，以推動和平。

俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，美俄峰會將於阿拉斯加州當地周五早上11時30分開始。普京和特朗普首先單獨會面，翻譯屆時在場，雙方代表團之後進行談判

各自有5人出席，俄方成員包括外長拉夫羅夫及防長別洛烏索夫。美俄元首在會談結束後，將召開聯合記者會。

俄方表示會談將聚焦化解烏克蘭危機，同時討論全球及地區最迫切議題，以及美俄如何加強經貿合作，形容這類合作具備龐大潛力。

特朗普稱針對俄羅斯的制裁措施，可能促使普京尋求進行美俄峰會，峰會將討論涉及領土的問題。如果順利，美方將會向烏克蘭總統澤連斯基提出召開美俄烏三方會談。

白宮表示特朗普希望動用一切選項，和平地終結俄烏戰事，強調必要時有很多工具可以用。

到訪英國的烏克蘭總統澤連斯基則與首相施紀賢會談，討論對美俄峰會的期望，又深入磋商可對烏克蘭提供的安全保證。

兩人均認為西方現時對於為烏克蘭實現和平，更加團結和有決心。

