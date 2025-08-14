【全國新聞】美國國債總額突破37萬億元 創歷史新高

【KTSF 張麗月報導】

美國國債以驚人速度增長，在週二國債總額已經突破37萬億元的歷史新高。

根據聯邦財政部的數據，美國國債急劇膨脹，在去年，每一秒鐘就增加近6萬元。

國會預算辦公室今年1月時預測，聯邦財政赤字估計今年達到1.9萬億元，到2035年更膨脹至2.7萬億元。

總統特朗普在國慶日簽署大幅減稅和減開支的《大美法案》生效之後，國會預算辦公室於是作出修訂，估計從今年開始至2034年，聯邦財政赤字激增至3.4萬億元，其中直接開支減少1.1萬億元，但收益減少4.5萬億元。

此外，國會預算辦公室在1月時預測，國債將會從今年佔GDP 100%，飆升到在2035年佔GDP的118%。

但根據Pew研究中心，在今年第二季結束時，國債已經上漲至36.2萬億元，已經佔GDP的119.4%。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。