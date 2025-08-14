【全國新聞】國安部提議設立規則 限制國際學生在美國居留時間（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

根據彭博法律新聞網報道，聯邦國土安全部提議設立規則，限制國際學生在美國居留的時間，該項提議上週已通過白宮最終審查，在公佈後，國際學生簽證申請將會發生重大變化。

根據現行規定，持有F-1學生簽證和J-1交流訪問學者簽證的人士，可以在美國居留至完成學術計劃，或實習計劃為止。

新規一旦確定，將限制這兩類簽證持有人的居留期限，使他們的居留許可可能會在完成學業之前就到期，之後他們將必須申請續期，並得到批准，才能繼續在美國完成學業。

該議案在6月底提交白宮資訊與監管事務辦公室審議，已經於上週四完成審查。

特朗普1.0在2020年曾經提議，將學生和交流訪問學者的居留期限，限制為兩年或四年，具體取決於他們的學習領域。

後來這項擬議被拜登政府撤回，當時已經受到高等教育團體的批評，指其可能對教學項目造成了不必要的干擾。

另外，由於許多外國學生支付全額學費，這一變更可能對大學財政造成沉重打擊。

特朗普政府先前採取的措施，令許多國際學生感到不安，包括撤銷了數千名學生的合法身份，隨後又恢復了他們部份人的身份，以及加強對簽證申請人社群媒體的審查，這些舉措遭到了法院和維權人士的質疑。

有關的提議接下來將在《聯邦公報》上公佈，隨後正式啟動的公眾意見徵詢期，並在最終規則生效前啟動一個多步驟的程序。

國土安全部另一項關於改變H-1B簽證分配方式的提議，也已通過白宮審查，此規則變更將使目前的H-1B簽證隨機抽籤制度被「加權選擇程序」取代，該程序優先考慮在工資或教育程度等方面符合或超過特定標準的申請者。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。