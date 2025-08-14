【灣區新聞】San Mateo縣警舉辦槍械回購活動 收回近250把槍（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】
中半島San Mateo縣警辦公室指，在剛過去的週六舉辦的槍械回購活動中，收回近250把槍。
在過去的週六，San Mateo縣警辦公室在Belmont市舉辦了一場匿名槍械回購活動，每把槍支付50至200元不等的報酬。
當局表示，在歷時4小時的活動中，總共收回247把槍，其中包括9把攻擊性武器，和12把3D打印槍。
在活動上也收到未使用的彈藥，當局將安全處置這些彈藥，和處理所有交出的槍械並進行銷毀。
另外，當日一個社區團體的義工，在現場免費派發槍鎖，並提供有關槍械安全存放和槍械安全守則的資訊。
San Mateo縣警辦公室表示，自2018年啟動的匿名槍械回購計畫以來，共收到超過3千多把槍。
