【灣區新聞】聖荷西市長馬漢稱有無家者和吸毒者對居民構成威脅 市府和縣府將介入（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市長馬漢上星期舉行市中心安全里民大會，他表示，一些無家可歸和吸毒成癮的人，已經對市中心的居民構成威脅，市府和縣府將會介入。

在上周五的里民會議上，馬漢和聖克拉拉縣第二區縣議員，也就是代表聖荷西市中心的Betty Duong同意合作，為30至40名特定人群提供全方位服務，他們稱，這些人是市中心因精神疾病和藥物成癮，而經常進出醫院和監獄系統的常客。

馬漢說：「沒有什麼比你們所有人，以及我們一線公共安全人員與同一群人打交道更令人沮喪的了，他們經常在公共場所犯下一些低級罪行，從非法侵入和盜竊到吸毒和販毒，有時甚至是更嚴重的犯罪，比如襲擊，而且經常是一遍又一遍。」

馬漢抨擊現行的司法制度，為什麼這些人可以不出庭或保釋，然後又犯了另一項嚴重罪行，又回到同一個地方繼續傷人。

在市中心長大的Betty Duong則說，80年代，她可以跟姊妹在市中心騎單車，但是現在看不到了，她還遇過有人睡在她家門口。

兩人希望把資源集中在這三四十個「累犯」身上，從這裡開始，吸取經驗教訓，制定一個可以複制並推廣到全縣的服務框架。

馬漢說，縣市必須合作，不會繼續釋放未經治療的精神疾病和成癮患者，尤其是在市中心的街道上，再次出現犯罪活動。

