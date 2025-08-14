【加州新聞】法庭起訴美籍華裔美國海軍 涉嫌將軍事機密出售給中國情報員

【KTSF 朱慧琪報導】

南加州聖地牙哥聯邦法庭起訴一名美籍華裔美國海軍，他涉嫌將軍事機密出售給一名中國情報員，以獲取數千美元酬勞，被告將面臨包括共謀、間諜罪，以及非法將國防機密訊息傳送給外國政府等七項指控。

被告是25歲在中國出生的美國海軍Jinchao Patrick Wei，當局指，一名中國情報員在2022年2月透過社交媒體招攬他，當時他派駐聖地牙哥軍艦USS Essex，擔任機械工程師助理。

控方指，他涉嫌在2022年3月至2023年8月期間，向中國情報員提供Essex的照片和影片，還有各種海軍艦艇的位置，和Essex防禦性武器的詳細信息，以及出售了至少30本有關美國海軍系統的技術和操作手冊，以獲取數千美元酬勞。

辯方承認，被告的行為愚蠢而且不當，但否認有意背叛美國，被告聲稱所分享的資料並非重要或機密，而且部份可以在網上找到。

Patrick Wei 2016年與母親在中國移居美國，2021年入伍，並在服役期間獲得美國公民身份。

