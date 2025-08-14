【灣區新聞】加州餐館基金會與能源公司設立補助金助小型餐館 有中餐館獲批最高金額（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，加州餐館基金會與能源公司，包括PG&E在內設立補助金，幫助小商業餐館，本台訪問了其中一間獲選，得到最高補助金金額的中餐館。

餐館老闆周依迪（Audely Zhou）說：「我可開心啦，當然很開心，我第一時間給我父母打了個電話，我看到（郵件上）寫著恭喜，我就給他們打電話。」

周依迪的父母在東灣Walnut Creek經營中餐館十多年，疫情之後顧客的消費模式改變，到餐館用餐的人少了許多，他們的生意也大受影響。

今年4月，周依迪的父親看到本台的報導，講到這項幫助餐館的補助金計劃，就吩咐女兒去查一下。

周依迪說：「我去查之後，覺得這是很好的機會，第二天我和爸爸一起把申請表格填了，整個申請過程不是特別難，只是需要寫英文的地方，我會幫他寫一下，他會告訴我他想寫什麼，我幫他寫。」

結果，這家餐館和灣區另外70多家餐館獲選得到補助金，從一千元到五千元不等。

周依迪說：「這五千元數目不是特別大，可是我覺得這五千塊錢，向我們顯示了，我們這小商業在這社區裡面是有幫助的，有人可以幫助我們，雖然數目少但是很感激。」

周依迪表示，打算用這筆錢，應顧客的建議，更換餐館的餐具。

周依迪說：「畢竟我們已經開了十四、十五年了，這些東西都沒有換過，所以有了這筆錢，我們可以利用這機會，把我們的東西都換新一下，對我們會很有幫助，客人的話希望他們看到這改變，更多人來我們這裡吃飯吧。」

開餐館要使用大量的能源，是一筆不少的開支，有什麼方法可以省錢呢？請收看下集的報導。

