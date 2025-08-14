【灣區新聞】聯邦法官駁回San Mateo縣警長Christina Corpus中止革職程序的請求（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

舊金山（三藩市）一名聯邦法官週三駁回San Mateo縣警長Christina Corpus，中止革職程序的請求。

據The Mercury News報導，縣警長Corpus因多項腐敗和不當行為的指控，而面臨被縣議會革職，聽證會將於週一開始，她以革職程序違憲為由，要求阻止縣議會進行選民批准的解除職務程序，但這個請求週三被舊金山聯邦法官Vince Chhabria駁回了。

法官在裁決中寫道，法院對於Corpus所主張的革職程序違反其聯邦權利能否成立表示懷疑，法院不會採取非常措施，干預正在進行的地方政府程序，尤其是考慮到Corpus可以在勝訴後，得到她在此次訴訟中的大部分請求內容。

San Mateo縣選民於3月通過了A提案，允許縣議會解除縣警長的職務，直至Corpus任期結束的2028年。

Corpus於2022年當選縣警長，她認為革職程序侵犯了她的正當程序權利，指責兩名縣議員對她未審先判，聲稱這些規則含糊不清，將舉證責任都推給她，並表示這些規則，賦予了縣議會可以選擇聽證官的過度控制權，以及無視聽證官調查結果的權力。

縣議會在6月舉行了革職前聽證會後，投票決定支持解除Corpus的職務，而正式裁定是否將她革職的聽證會，定於8月18日至29日舉行，Corpus已撤回先前提出的隱私請求，所以此次聽證會將公開進行。

