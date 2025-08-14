【加州新聞】加州清潔能源車輛使用共乘車道計劃預計9月底結束（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

目前一些開電動車或油電混合動力車的人士，要是車上貼有清潔能源車輛的貼紙，即使車上只有一人，都能夠使用共乘車道，但是這個計劃預計沒有得到聯邦政府的延續，而將在9月底結束。

在灣區可以看到許多車輛貼有這個允許開車人士使用共乘汽車車道的貼紙，將在9月30日之後不再有效，自2001年計劃開始以來，有超過一百萬輛電動車和油電混合動力車附有這個貼紙。

加州車輛管理局（DMV）宣布，因為這個計劃需要聯邦授權才可延續，所以將在9月底之後結束，從10月1日開始，不論是否是清潔能源的汽車，都必須有足夠的乘客人數，才能夠使用共乘車道或免付過路費，否則就可能被開罰。

DMV向KCRA電視台表示，聯邦政府不延續這計劃，不但加州數十萬的開車人士直接受影響，而且對所有人都沒有好處，當局正在研究如何能夠繼續提供這服務給加州居民。

加州空氣資源董事會也同意這看法，他們認為，清潔能源車輛貼紙計劃，在推動開車人士使用清潔能源汽車方面扮演重要角色，但因為聯邦政府沒有採取行動，所以現在計劃即將結束。

DMV將從8月底開始，停止接受民眾申請加入這個計劃。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。