【灣區新聞】Meta行政總裁夫婦被指違規經營家教

紐約時報日前報導，Meta行政總裁Mark Zuckerberg與華裔妻子Priscilla Chan在他們位於Palo Alto的大宅家教多名小孩，當中包括他們的子女，報導質疑這種家教安排似乎不合法，Zuckerberg夫婦透過發言人，對家教安排作出回應。

Zuckerberg夫婦的發言人對舊金山紀事報發電郵稱，家教安排是始於疫情時期，在學校關閉期間為幼童提供託兒和教育，之後一直持續下來，目的是為小孩提供穩定的學習環境。

據紐約時報報導，這個簡稱為BBS的家教安排，取錄約14名學童，僱用多名全職僱員，鄰居報稱看到有家庭駕車送子女到大宅，並有大車接送學童出行，市府接獲投訴後，對事件展開調查。

紐約時報取得Palo Alto規劃局局長Jonathan Lait發出的電郵，認為上述家教安排違反市府條例，當中明文規定如果僱員非在住宅居住，或商業活動導致車輛擠塞，則任何商業，當中包括學校，將不可在規劃為住宅的地區經營。

Zuckerberg夫婦的發言人強調，他們不知道BBS的運作違反了政府條例，但已同意會將學童轉移到其他地方學習，而BBS也沒有收取學費，很多學科都是由家長授課。

市府官員亦已證實，BBS已停止運作。

