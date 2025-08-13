【全國新聞】聯邦政府接管華盛頓特區警局 首日拘20多人

【有線新聞】

美國國民警衛隊進駐首都華盛頓，以配合總統特朗普打擊罪案和驅趕無家者的措施，白宮預告聯邦接管當地警察局的時間可能多於原定的30日。

美國總統特朗普宣布在首都華盛頓部署800名國民警衛隊後一日，首批成員到埗。美國有線新聞網絡報道，數輛裝甲運兵車一度停泊在華盛頓紀念碑附近。美國廣播公司則引述陸軍發言人說，他們會在國家廣場一帶協助執法。

白宮指約850名聯邦執法人員參與華盛頓特區的首輪大規模執法行動，一晚拘捕20多人，涉及謀殺、非法管有槍械、藏毒、醉駕等罪行，又指聯邦政府接管特區警察局的30天期限結束後，將評估措施成效再作決定，若延長接管需獲國會批准。

至於無家者問題如何處理，白宮指他們可以選擇前往收容所戒毒或接受心理治療，若拒絕將被罰款或監禁，正研究將他們遷到遠離城市的地區。

白宮又強調特朗普將努力兌現承諾，令華盛頓成為全球最美麗最安全的城市。

華盛頓特區市長隸屬民主黨的鮑澤和司法部長邦迪等聯邦官員會面，批評聯邦政府侵犯特區自治權，更呼籲民眾選出由民主黨主導的聯邦眾議院，對抗威權打壓。

