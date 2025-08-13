【財經新聞】經濟學家E.J. Antoni將出任勞工統計局長 建議暫停發表每月就業報告

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普提名經濟學家E.J. Antoni擔任勞工統計局長，Antoni直指，每個月公佈的就業報告不準確，未能真實反映到當前的經濟情況，他因此建議暫停發表每月就業報告。

聯邦勞工部屬下的勞工統計局，負責收集和發表有關就業和通脹的數據。

獲得總統特朗普提名擔任勞工統計局局長的E.J. Antoni，是保守的智庫組織「Heritage基金」的首席經濟學家，他猛烈批評勞工統計局過去收集數據的方法有問題，導致統計分析的假設不可靠，又經常誇大數據，因此他建議暫停發表每個月的就業報告，因為這份就業報告未能真實反映到當前的經濟情況。

他舉例說，經常見到數據公佈之後，又大幅下調數據，代表了所使用的計算模式和方法出錯。

他指出，假設式的統計，可能在疫情之前用得著，但在今天的經濟來說就不大適用，所以必須要作出修訂。

Antoni又說，他不相信有人刻意操縱數據，但持續出現問題，包括調查受訪的回覆率不足五成，這些都沒有被更正。

在十天前，勞工統計局公佈7月份只是增加7.3萬份工作，遠比預期為少，並且將5月和6月份的職位數目大幅修訂下調，削減共25.8萬份工作，特朗普對此大為不滿，立即開除時任勞工統計局局長Erika McEntarfer，並且指控她基於政治動機，而將這些數據造假。

