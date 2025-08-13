【財經新聞】Brownstone共享住所公司合法化之路崎嶇 涉嫌欠租面臨逼遷訴訟（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

新創公司Brownstone Shared Housing，2023年在住房成本昂貴的舊金山，推出了月租僅為700元的睡眠艙，將市中心的辦公室空間改為住屋，這家公司的合法化之路崎嶇，現在還因為涉嫌拖欠租金，面臨房東的逼遷訴訟。

報導指，Brownstone共享住所公司，租用市中心Mint Plaza 12號的一個原本是銀行的辦公空間。

根據Brownstone在官網的描述，大樓距離聯合廣場和Powell街灣區捷運，BART車站僅一個街區。

公司將空間改建為住房，稱為Sleeping pod睡眠艙，所提供的26個睡眠艙中，每個可容納一張床墊，房內還有空間可供租客在家辦公或放置行李，租金為每月700元，包括了水電費和網費。

據舊金山紀事報報導，房東Prime Co.公司於上週入稟向Brownstone發起逼遷訴訟，指控Brownstone拖欠了一年的租金，涉及金額超過15萬元。

Brownstone的睡眠艙計劃並不順利，從一開始的改建，就沒有經過市府的許可進行，因此與市府進入拉鋸戰，並被禁止出租給新租客。

舊金山規劃部門於去年10月批准了大樓的住宅改建，但一個月後又撤回，理由是裁定該項目不符合舊金山的經濟適用住房要求，並指責Brownstone的一名聯合創始人James Stallworth，歪曲了項目的某些細節。

後來在時任市長布里德的領導下，Brownstone的睡眠艙終於獲准繼續運營，只需等待樓宇檢查局的最終許可。

但公共記錄顯示，這些許可一直沒有落地，Brownstone至今已因缺乏許可，累計支付了6.9萬元的罰款。

房東Prime Co.並沒有回應置評請求，Brownstone指，稍後會回應訴訟，相信房東是想清空大樓。

而Stallworth的睡眠艙還會繼續下去，他指出，已經從之前的錯誤中吸取教訓，目前正在市中心另一個更大的新址進行租約談判的「最後階段」，新地點可容納100名租戶。

他也表示，如果簽署新租約，他們希望舊址能夠繼續開放足夠長的時間，以便現有的租客能夠遷至新址。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。