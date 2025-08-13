【灣區新聞】舊金山聯合學區花大錢更新薪資系統仍出錯 教師工會集會抗議（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山聯合學區花大錢更新新的薪資系統，結果還是出錯，教師工會週二傍晚在學區委員會開會前舉行集會抗議。

舊金山聯合學區2022年1月投入使用造價1400萬元的EMPower工資支付系統，使用之後問題不斷，很多教職員拿不到加班費，薪資和醫療保險得不到按時支付，這次花了兩千萬換了另一家公司Frontline，卻還是出狀況。

根據教師工會「聯合教育者舊金山分會」，7月開始啟用的Frontline系統，在連續兩輪發薪週期中出現錯誤扣除工會會費、假期工資缺失、暑期課程教師薪資計算不當等問題。

他們擔心連少數暑期課程老師薪水都計算不正確，如何處理上千名的學區教職員薪資。

面對新系統出狀況，舊金山聯合學區總監接受記者詢問時回應。

舊金山聯合學區總監Maria Su說：「從7月起，我們已經發放了很多工資，我們的工資系統準確率高達97%，讓我明確一點，薪資單上出現任何錯誤都是不可接受的，絕對不可接受，但是我們正在盡最大努力迅速解決這些問題。」

她說，從7月到週一，收到750張有問題的薪資，其中已經解決650多張。

Su被問到問題出在哪，她說主要還是不熟悉新系統使用方法，另一個則是錯誤源自於舊系統，因此需要更長的時間來解決。

