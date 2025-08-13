【灣區新聞】舊金山聯合學區聯合多個組織發起活動提高學生出席率

【KTSF 萬若全報導】

新學期即將開始，舊金山聯合學區週二聯合多個組織發起一項活動，提高學生出席率。

「在這裡」（be here）是一項涵蓋全舊金山的活動，目標在提高學生出席率，培養學生的學校歸屬感。

由於舊金山聯合學區是以出席率獲得加州補助，與會人士表示，光是上學年，就損失上千萬的教育經費。

SPARK SF PUBLIC SCHOOLS代表Ginny Fang說：「遺憾的是，我們的出勤率仍未恢復到疫情前的水平，光是上個學年，由於舊金山學生缺課，我們學校就損失了近450萬小時的課堂學習時間，而且與出勤率直接相關的州政府撥款，也損失超過了6000萬美元，只要恢復到2019年的水平，我們每年就能為學校恢復近150萬小時的寶貴學習時間，以及超過1800萬美元的州政府撥款。」

有老師表示，跟家長的溝通至關重要，如果學生缺課，就會立刻打電話通知家長。

老師說：「即使只上半天課，來上學也很重要，兩到兩個小時，一個小時，一小時總比完全缺席好。」

在接下來幾周，會在學校、企業和組織的社交媒體，還有舊金山公車看到be here訊息。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。