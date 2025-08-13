【灣區新聞】支持移民組織集會促Contra Costa縣官員拒絕與移民執法局合作

【KTSF 張擎鳳報導】

一個支持移民的組織，在東灣Contra Costa縣舉行集會，希望縣内的領導人能夠和他們站在一起，拒絕與ICE移民及海關執法局合作。

多名示威者聚集在Martinez市，因為Contra Costa縣議會正在那裏開會，示威者希望縣議會的領導人，阻止Contra Costa縣警局，與移民及海關執法局（ICE），進行任何可能危害無證移民的合作活動，例如讓ICE得到縣内無證人士的資料，然後加快進行大規模驅逐行動的速度。

Reimagine Richmond的代表Andrew Melendez: 說：「我們學到的是，當我們不監管執法機構時，執法機構會背叛我們的社區，並且和ICE合作。」

Contra Costa縣警局長向Kpix電視台表示，局方並不會和ICE分享資料，但在一些個案中，ICE可以要求他們透過系統的數據庫，提供犯下暴力重罪人士的資料。

Contra Costa縣警局長David Livingston說：「我們不會同聯邦官員有直接的合作，當我們把一個犯人送去監獄時，他們的指紋記錄，會自動發送到多個聯邦機構，包括ICE、國土安全部、聯邦調查局等，ICE知道他們想審問那一個人，然後會送一份通知聲明給我們。」

在2024年ICE向Contra Costa縣警局發出578份通知，而縣警局回應了96宗，預計週二的Contra Costa縣議會過後會有新的數據。

