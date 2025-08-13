【灣區新聞】灣區捷運延伸到矽谷中心地區項目 VTA決定放棄雙隧道工程（視頻）

【KTSF】

有關灣區捷運（BART）延伸到矽谷中心地區的計劃，矽谷交通局（VTA）決定放棄雙隧道的工程，而會建單一隧道的方式，完成這六英里的地下路段。

VTA的官員週一宣布放棄雙隧道計劃，原因是這個計劃會更昂貴，而且需時更長。

VTA的報告指出，單一隧道的工程，對路面的影響也會比較小。

加上單一隧道比雙隧道工程耗費少6億元，也能夠確保把捷運延伸到聖荷西的第二階段工程，能夠在2037年之前完成。

許多灣區居民期盼BART能夠把東灣居民銜接到矽谷的高科技公司，而聖荷西的Diridon站，也將會是Google籌備興建一個超大辦公設施的所在地，但是這項工程卻因為資金問題和政治上有歧見，甚至是隧道的設計，而一再延遲。

聖荷西捷運工程第一階段，從Warm Springs到Berryessa社區，已經在2020年建成，但軌道設在地面之上，沒有比第二階段的地底軌道複雜。

第二階段的最後6英里，將從Berryessa西向延伸一直到Santa Clara。

在決定單隧道的設計之後，VTA正在找新的建築承包商，以確保這工程能夠在127億的預算中建成。

