【加州新聞】加州眾議員提法案 城市如禁社團組織或個人幫助無家可歸者將屬違法（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區多個大城市加大力度，清除無家可歸者營地，不過加州眾議員李天明等多名議員提出一項法案，認為如果有城市禁止社團組織或個人幫助無家可歸人士，將被視為違法。

由州參議員Sasha Perez、眾議員李天明、楊馳馬等人共同起草的SB 643提案，已經在州參議院通過，該法案將規定，城市不得禁止組織或個人幫助無家可歸者，他們認為為有需要的人提供幫助，是應該堅持和讚揚的價值觀，而不是將其定為犯罪。

選區在南灣北聖荷西、Milpitas、佛利蒙的李天明認為，這些大城市將協助無家可歸者視為犯罪行為，只會加劇住房危機，淪為政治舞台，不會帶來真正的長期效益。

自從聯邦最高法院裁決，讓各司法管轄區可以禁止無家可歸者在公共場所紮營，即便是庇護所床位數量不足，東灣佛利蒙市議會試圖禁止各團體向無家可歸者提供援助，聖荷西逮捕屢次拒絕庇護的無家可歸者，聖克拉拉縣的無家可歸者人數持續上升。

根據今年的統計數據，無家可歸者人數已飆升至10,700多人，其中7,472人露宿街頭。

根據San Jose Spotlight獨家數據彙編，全縣每三個無家可歸者，只有一張庇護所床位，大部分床位在聖荷西。

此外，聖塔克拉拉縣在可負擔住房建設方面，數量遠遠落後。

雖然聖荷西沒有禁止團體組織向無家可歸者提供援助，但立法人員表示，根據聯邦裁決，任何城市都可以立法進一步將無家可歸定為犯罪，SB 643提案將送交州眾議院表決。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。