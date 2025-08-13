【全國新聞】喬州槍手襲擊疾控中心源於不滿COVID疫苗 CDC職員感憤怒

【KTSF 張擎鳳報導】

喬治亞州調查局宣佈，上個星期一名槍手，透過襲擊聯邦疾控中心（CDC），對公衆表達他對COVID疫苗的不滿，對此CDC的職員表示憤怒。

喬治亞州調查局週二召開記者會，公佈關於CDC總部遭到襲擊一案的新進展。

當局指，30歲男子Patrick Joseph White，於上個星期五企圖進入位於亞特蘭大市的CDC總部，當CDC保安人員攔下他後，White去了一條街外的CVS藥局，然後使用5支不同的槍械，向CDC開了近200槍，期間他殺害了一名警察，並且嚴重影響CDC 6棟大樓的運作，最後White吞槍自盡。

經過調查後，局方發現，早在幾個星期前，White說過有自殺的念頭，因此有人曾知會當地的執法人員。

槍手的家中也有文件顯示，他想透過這宗大規模槍擊案，引起大眾的關注，以及表達自己對於COVID疫苗的不滿。

對於White的所作所為，有CDC員工表示不滿。

CDC員工Becky Moritz Stahl說：「我感到憤怒和悲傷。」

整個CDC都在哀悼殉職警員David Rose。

CDC員工Julie Harris說：「那名警員有兩個小孩，還有未出生的第三名小孩，他為了保護CDC和CDC的員工而殉職，所以我們非常感激他。」

White和父母居住在喬治亞州Kennesaw市，他的鄰居告訴WXIA 11號電視台，White覺得COVID疫苗導致他沮喪和想自殺。

Stahl說：「這是在攻擊我們的工作，攻擊我們不眠不休的努力，而我想大家知道這一點。」

CDC前員工Laura Fehrs說：「我擔心在 CDC 工作的優秀人才，因這件事無法繼續工作，，或者會灰心喪氣而不再繼續工作。」

聯邦衛生部長Robert F. Kennedy在星期六就槍擊案一事對CDC員工致以慰問，但有些CDC職員表示，Kennedy應該為此事辭職致歉，因他一直向大眾發表不支持預防性疫苗的信息，甚至表示不信任COVID疫苗，認為它對兒童有害，間接引發今次的暴力事件。

