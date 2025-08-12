【全國新聞】中美延長暫緩加徵關稅90天 同意暫停部分美國企業列入不可靠實體清單

【有線新聞】

中美確認延長暫緩互相加徵關稅安排90天，美國對華加徵的關稅維持30%，中國對美國的關稅則在10%，亦同意繼續暫停把部分美國企業列入不可靠實體清單和出口管制管控名單。

中美7月底在瑞典斯德哥爾摩第三輪經貿會談結束約兩星期後，商務部才公開中美會談聯合聲明內容，雙方承諾即日起暫停實施24%關稅90天。

中國對美國貨加徵的關稅維持10%，美國對中國貨則加30%，意味美中兩國繼續暫停原定分別加徵145%及125%關稅措施。

中方會按日內瓦聯合聲明採取或維持必要措施，暫停或取消非關稅反制措施，亦同意繼續暫停將17間美國企業及28間美國實體列入不可靠實體清單和出口管制管控名單90天。

國務院關稅稅則委員會形容是進一步落實兩國領袖通話共識，有利於實現雙方各自發展目標，促進世界經濟發展與穩定。

華府上月底結束美中經貿會談稱，雙方原則上同意推動繼續暫緩互相加徵關稅安排，但留待總統特朗普作最終決定。

特朗普周一亦簽署行政命令延長暫緩期至11月10日，稱中國已採取重大措施糾正非對等貿易安排，回應美國的憂慮。

特朗普說：「我們和中國的相處良好，相信你曾聽說過他們要向美國繳付巨額稅款，我們拭目以待，他們相處良好，我跟國家主席習近平的關係很好。」

特朗普周日期望中國把購買美國大豆訂單增至四倍，聲稱可以大幅減少美中貿易逆差，不過行政命令沒有提及購買安排。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。