【全國新聞】特朗普指首都華盛頓治安失去控制 宣佈由聯邦接管（視頻）

總統特朗普指首都華盛頓的治安「完全失去控制」，他宣佈週一是首都的「解放日」，由聯邦直接接管華盛頓，並出動國民警衛軍維持治安。

特朗普採取歷史性行動，週一宣佈將首都華盛頓大都會區的警察部門直接由聯邦控制，並部署國民警衛軍到首都維持治安。

在週末時，特朗普在社交媒體上帖文表示，「將會令首都更加安全和更美麗，露宿者必須立即離開，當局會安置露宿者，但要遠離首都，罪犯不必搬走因為他們會被送入監獄」。

特朗普在週一的記者會上揚言，要挽救和收回首都於犯罪活動。

特朗普說：「這是首都的解放日，我們將取回首都，身為總統，我正式援引《哥倫比亞特區地方法規》第740條款，你們知否這法規？將首都大都會警察局直接由聯邦接管。」

特朗普是引用1973年《哥倫比亞特區地方法規》（D.C. Home Rule Act) 第740條款，這條法律賦予總統在緊急情況下有權接管首都警察局，不過這項權力通常只限於當地方政府無法維持秩序時使用，並需要得到國會批准才能延長，否則只是短暫實施。

特朗普除了調派國民警衛軍進駐首都協助維持治安之外，還部署不同執法部門的人員駐守華盛頓。

首都華盛頓市長Muriel Bowser對特朗普此舉強烈反對，因為根據數據，首都的暴力罪案在過去一年已經下跌了26%，她又指，特朗普誇大了首都的治安問題，她的辦公室正考慮採取法律行動作出反擊。

