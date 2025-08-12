【灣區新聞】特朗普點名奧克蘭「無可救藥」 暗示可能派國民警衛隊進駐（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

總統特朗普再次點名東灣奧克蘭（屋崙），將其與芝加哥、洛杉磯及巴爾的摩並列，為「已經無可救藥」的城市，並暗示可能會派遣國民警衛隊進駐，就像他計劃在首都華盛頓採取的行動一樣。

特朗普在宣佈首都華盛頓進入公共安全緊急狀態時表示，聯邦部隊將接管首都警察局，以打擊犯罪並清除無家者營地，他又點名東灣奧克蘭，將其與芝加哥、洛杉磯及巴爾的摩並列，為「已經無可救藥」的城市。

奧克蘭市長Barbara Lee強烈回應表示，特朗普是錯的，指其言論並非基於事實，而是挑動恐懼，她又認為這不是領導力，而是透過抹黑他不了解的社區，來謀取廉價政治分數。

而屋崙華商基金會主席陳錫澎也表示，聯邦部隊接管奧克蘭的話，三大問題將會影響奧克蘭。

屋崙華商基金會主席陳錫澎說：「由於政治因素，就算在羅省曾經發生類似情況，應該說會有不同的抗議，可能會反對這事情，所以會影響一般人的民生，第二件事情，奧克蘭市是一個多元文化的城市，當中有用不同語言的族裔，所以有處理事情上，不單止不方便，可能形成不必要的麻煩，再者第三是，奧克蘭警方現在已經做得好好，（聯邦部隊）代替了他們的話，（警方）士氣上長期來講，是一個好大的影響。」

陳錫澎又指，不希望有這樣的事情發生，但萬一發生了，他也呼籲大眾應該要出來發聲。

奧克蘭市長指出，2025年頭六個月，奧克蘭的犯罪率持續下降，兇殺案下降24%，搶劫案下降41%，整體暴力犯罪下降29%，財產犯罪也大幅減少，其中劫車及商業竊案下降了45%。

市府官員將這些改善，歸功於精準的暴力干預策略，Barbara Lee強調，儘管來自華府的政治攻擊不斷，奧克蘭將「持續鞏固這項進展」。

