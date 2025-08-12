【灣區新聞】聖荷西再有行人被車撞死 今年第21宗致命車禍

【KTSF 李嘉怡報導】

南灣聖荷西繼上週日有行人過馬路時被汽車撞死後，週日晚又再發生致命車禍，一名行人死亡，聖荷西今年至今已經發生21宗致命車禍，當中有11名死者是行人。

警方證實，案件發生在昨晚大約10點13分，地點位於東聖荷西South King Road夾Aldrich Way。

根據警方的初步調查，肇事司機是一名成年男子，案發時他開著一輛2022年白色的雪佛蘭卡車。

卡車當時沿著King Road北行，當駛進Aldrich Way時，撞到一名在King Road西行方向過馬路的成年男子，該名行人被送往當地醫院搶救，最後傷重死亡。

事發後，司機留在現場配合警方調查，經警方檢測後，相信司機無醉酒駕駛或者使用藥物。

根據警方公佈的資料，死者過馬路時，並不在行人過路線上，警方並未公佈男子的身份。

上週日在西聖荷西也發生過類似的致命車禍，案發地點是Payne街夾Winchester大道附近，有一名行人，懷疑過馬路時沒有使用行人過路線，被一輛駛經的黑色雪佛蘭卡車撞倒，送院後傷重死亡。

警方指出，今次案件是聖荷西市發生的第21宗致命車禍，也是今年第11宗涉及行人的死亡事故。

