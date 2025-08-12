【全國新聞】9月2號起H-1B簽證持有人續簽條例有改變（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

聯邦當局宣佈，自9月2號起，H-1B專業工作簽證持有人，必須親自到所屬國籍當地的領事館面談，而在海外申請續簽，或在第三國辦理簽證的條例也有所改變。

H-1B簽證每三年要更新一次，主要給具備專業技能的外籍勞工申請，受灣區矽谷科技業高度依賴，目前沒有變更簽證內容的H-1B持有人，可以在其母國或其他國家的美國領事館遞交續簽申請，或透過美國境內的聯邦外勤辦事處遠端辦理續簽。

根據新規定，若在海外申請續簽，必須親自接受面談，而且有消息指，當局已取消在申請人母國以外的國家續簽的選項，目前尚不清楚在美國境內外勤辦事處的續簽，是否也會被要求面談。

移民律師警告，新規例將讓海外領事館，以及美國境內的移民辦公室，輪候時間大幅拉長，尤其印度裔的申請人會更擠迫，加上國務院與移民局人手短缺，特朗普政府也加強審查，令申請人收到補交文件要求的比例

明顯增加。

根據統計，去年Amazon、Google、Meta、Apple、Intel與Oracle是H-1B最大的使用者，其中Amazon獲批超過一萬一千份，特朗普政府最近更暗示，可能取消現行的抽籤制度，改用薪資高低來分配名額。

科技業持續呼籲擴大簽證配額吸引全球人才，但研究顯示，H-1B可能壓低薪資，而有第三方人力資源公司更被指控，用簽證勞工取代美籍員工。

