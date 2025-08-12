【灣區新聞】Burlingame致命車禍4歲華裔男童死亡 6歲女童受傷

【KTSF 黃恩光報導】

中半島Burlingame上星期五傍晚發生致命車禍，導致一名4歲華裔男童死亡，一名6歲女童受傷，San Mateo縣法醫官辦事處週一證實男童的身份，車禍現場有許多市民放花哀悼。

週一在Donnelly Avenue夾Lorton Avenue車禍現場放滿了鮮花與慰問卡，San Mateo縣法醫官辦事處證實，4歲男童名字是Ayden Everest Fang，是Burlingame居民。

Burlingame警方表示，上星期五傍晚約6時半接獲多人報警，有汽車撞倒行人。

警方發言人週一對本台表示，事發時，19歲女司機從對面的停車場開車出來的時候，被一輛電動單車撞倒，但警方表示，當時這輛電動單車已經在行駛，有優先通行權，肇事女司機開車繼續前進，撞向對面行人道，撞倒一個6歲女童以及一個4歲男童，4歲男童當場死亡，女童要送院接受治療。

女司機留在現場配合調查，警方表示，車禍不涉及藥物或酒精影響，警方正在調查車禍原因，沒有拘捕任何人。

