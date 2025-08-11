【全國新聞】特朗普揚言將無家者逐出華盛頓 有官員透露或動員國民警衛隊進駐

【有線新聞】

美國總統特朗普聲言將無家者驅逐出首都華盛頓，遏止罪案，有官員透露可能動員國民警衛隊進駐。

特朗普多次強調要讓華盛頓特區更安全及美麗，他在社交平台發文要求華盛頓的無家者全部立即離開，稱會在遠離首都的地方安置他們。

帖文附有4張相，相信是他由白宮前往打高爾夫球途中在車上拍攝，公路旁邊草地有一些帳篷，又有人睡在憲法大道的美國藥學會總部樓梯上。

特朗普同時指會將華盛頓的罪犯關進監獄，強調不會再有「好人」作風，揚言要奪回首都。

他上周已下令聯邦人員到華盛頓市面執法，包括公園警察、緝毒局、煙酒槍炮及爆裂管理局等多個部門打擊違規駕駛、非法藏毒、藏槍等罪案。

官員透露軍方可能動員國民警衛隊進駐華盛頓，人數和負責的工作未有最後決定。

有白宮官員則稱一名政府效率部的前僱員早前在華盛頓遇襲，觸怒特朗普，歸咎華盛頓太多罪案，所以決定要驅趕所有無家者和罪犯。

但華盛頓特區市長鮑澤表示，2023年首都的罪案率確實急升，經過兩年努力已將暴力罪案比率降至30年來的最低水平，她不滿有白宮官員把華盛頓與伊拉克首都巴格達相提並論。

根據社區組織數字，華盛頓約有3,700多名無家者，大部分獲安置於庇護中心或過渡房屋，街上露宿的大約有800人。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。