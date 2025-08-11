【灣區新聞】舊金山聯合校區新學年全面推行K至8年級數學新課程（視頻）

【KTSF】

舊金山（三藩市）聯合校區將於新學年全面推行K至8年級數學新課程，提升學生的數學能力與信心，校區計劃明年正式在初中8年級教代數。

這套由教育委員會通過的課程，結合電子工具，為教師和家長提供資源及針對性支援。

校區同時繼續提供八年級代數課程，在新的學年小學將採用Imagine Learning Illustrative Math，初中則採用Amplify Desmos Math，結合紙本教材與電子教學，並透過問題導向學習，著重培養學生解題能力與應用能力。

而初中的數學課，會更重視學生之間的討論，增進互助的學習環境，另外，K至8的學生家長，可以在網上跟進子女的學習進度。

在師資方面，校區去年試行計劃有84名初中，及160位小學教師參與，結果顯示，使用新課程的班級，在標準化測驗上的表現優於舊課程。

SFUSD設下目標，將八年級學生數學達標的比例，由2022年的42%，提升至2027年的65%，並透過教師專業培訓與家長資源平台，確保課程有效落實。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。