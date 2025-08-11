【灣區新聞】奧克蘭MacArthur Blvd靠近第106大道的無家可歸者營地不繼擴大

【KTSF】

東奧克蘭（屋崙）MacArthur Blvd靠近第106大道的無家可歸者營地不繼擴大，垃圾滿到街上，甚至影響交通，也引發當地居民對衛生和安全的擔憂。

有當地居民表示，東奧克蘭MacArthur Boulevard靠近106th Ave的無家可歸者營地不斷擴大，附近越來越不衛生也不安全，到處都是廢棄的RV和雜物。

一名經常光顧附近酒吧的居民Staci指，這幾年情況越來越糟。

東奧克蘭（屋崙）居民Staci說：「臭味太可怕，不只有味道，還有老鼠和囓齒動物，老鼠會穿越街道過來。」

Stac擔心衛生和安全隱憂，表示人行道上根本沒有空間行走，路上都是雜物垃圾，走路時要繞道，還看過連汽車和公車都因為垃圾擋路，必須急轉彎差點發生車禍。

而住在營地的人也知道，當地居民不高興。

無家可歸者Teela Hardy說：「我們都在找可以去的地方代替這裡。」

Hardy表示，曾試著找房子，但對方不讓自己帶狗入住。

新當選的第七區市議員Ken Houston則表示，不會再忍受這種混亂的情況。

奧克蘭第七區市議員Ken Houston說：「過去5、6年，我們街頭發生的事太荒唐，我們的孩子、長者不能在街上行走，汽車需繞過垃圾堆和營地，他們堵塞了行人路，我要改變這一切，真的夠了。」

Houston計劃在9月10號的市議會會議上提出營地減排計劃，表示Alameda縣選民通過，用來解決無家可歸者問題的W法案，將為部份計畫提供資金。

Staci等當地居民則表示，納稅人不應該面臨這種情況，呼籲當局加快採取行動。

