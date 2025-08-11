【全國新聞】CDC總部槍擊案警員殉職 槍手疑因健康問題歸咎新冠疫苗犯案

【KTSF】

位於亞特蘭大市的聯邦疾控制中心總部（CDC）上週五發生槍擊案，一名警員殉職，槍手身亡，槍手疑似將個人健康問題歸咎新冠疫苗犯案，有代表CDC員工的工會，要求聯邦政府譴責疫苗錯誤訊息，指錯誤訊息讓CDC員工面臨風險。

槍擊案發生時的多聲槍響，令目擊者心有餘悸，大批警方迅速抵達上週五在亞特蘭大發生的槍擊案現場。

警方認為，槍手目標是CDC總部，許多玻璃上都是彈孔。

有一名CDC員工表示，當時正坐在車裏，看到槍手向建築靠近，並舉起步槍開始向CDC園區開槍，員工立刻打911報警，當地警官David Rose被槍手殺害，將生命奉獻給了社區不幸罹難，槍手則被發現死在對街的CVS藥局。

警方確認槍手身分是30歲的Patrick Joseph White，懷疑槍手可能因個人健康問題，怪罪CDC，並歸咎於新冠疫苗。

CDC是世界領先的衛生機構之一，目前被迫大幅削減經費，一個代表CDC員工的工會要求聯邦政府譴責疫苗錯誤訊息，表示疫苗錯誤訊息，已使科學家面臨風險。

幾天前現任政府才宣布取消了5億美元用於mRNA疫苗研究的聯邦資金，而該疫苗正是新冠疫苗研發的源頭。

而由於錯誤訊息的影響，民眾對疫苗的懷疑情緒也日益高升，根據CDC的最新數據顯示，豁免強制疫苗接種的幼稚園兒童人數上升，而絕大多數是因為非醫療原因。

