【灣區新聞】舊金山金融區全新長者可負擔房屋接受申請 月租324元起（視頻）

【KTSF】

舊金山（三藩市）金融區距離Salesforce大樓只有一個街口，有一項全新的長者可負擔房屋項目，現正公開接受申請，月租由324元起。

位於Folsom街272號的全新可負擔長者公寓，由華協中心管理，樓高九層，設有庭院式公共空間共150個單位，其中120個單位對外接受申請，另有30個單位預留予無家可歸長者。

120個單位中，有31間Studio開放式單位，月租由324元起，另外89間一房單位，月租由349元起，租金視乎收入而定。

收入低於地區收入中位數50%的62歲或以上長者可以申請，以二人家庭為例，月入須介乎$648至5,195元。

申請截止日期為9月5日下午5時，9月19日進行抽籤。

大樓鄰近Salesforce大樓黃金地段，步行可達Embarcadero海濱長廊與渡輪碼頭，交通與生活機能便利，是市中心少見面向長者的大型可負擔房屋項目。

8月19日下午2時，舊金山總圖書館Latino/Hispanic Community Room將會有說明會及申請工作坊，方便有意申請者了解詳情並獲得協助。

相關詳情和申請鏈結，可點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W7y000005UBkjEAG

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。