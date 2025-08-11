【灣區新聞】AC Transit大規模調整巴士網絡 影響涵蓋Richmond至Fremont市

【KTSF】

服務東灣的AC Transit宣佈，由週日起大規模調整巴士網絡，影響範圍涵蓋東灣Richmond市至Fremont市約85%的路線，當局指，每月約300萬名乘客受到影響，特別提醒陸續開學的學生等通勤乘客。

自週日起實施的巴士服務變更，涉及104條巴士路線，包括班次調整，部分路線將增加或減少出車頻率，也有新增服務。

局方預期，全新的路線將提升接駁與準時率，不過亦有特定區域停駛路線，確保有效利用有限的資源。

當局指，今次重大調整，是基於兩年乘客意見及深入分析，旨在因應混合與遙距工作趨勢、乘客量變化及財政挑戰。

局方同時在超過1千500個巴士站，更換新標誌與張貼路線標示，方便乘客適應新更改措施。

乘客可以到AC Tansit網站，或致電 (510) 891-4777，選擇2查詢詳情。

而灣區捷運（BART）將於星期一起微調列車時間表，當局提醒，雖然BART大多數的調整只是幾分鐘，但建議乘客在出行前到官方網站檢查更改後的時間表。

