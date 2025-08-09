影評：《凶器 Weapons》一群孩童離奇失踪

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個小鎮有17個學生，在凌晨同一時間離奇失踪。有一個男童沒有受影響。

電影開始是一個女童的旁白，說小鎮中一間學校的老師Justine，一天進她課室的時候，發現只有一個同學Alex 在課室裡。其他17個同學都沒有上課。他們的家中有閉路電視拍到，他們凌晨的同一個時間，從住家大門跑出去。學校就此開家長會議，所有人的矛頭指向老師Justine。電影先是從老師的角度，看這場懸疑事件。Justine 被家長攻擊，也促使她借酒消除疑慮，也依靠前男友暫時忘掉這事件對她的衝擊。電影在Justine 視察學生Alex 住家之後，改從其他劇中人物的觀點看這風波。這包括其中一個家長、警察、校長、小偷。最後拼湊成一個幾乎完整的情節，解釋其中的懸疑。

這是導演Zach Cregger 繼三年前的《Barbarian》之後，在懸疑恐怖片種中再次大膽嘗試。電影要觀眾在戲院中做功課，從大家熟悉的環境中製造懸疑情節。而每一個人物的觀點，都給觀眾一個參與解謎的機會。正好所有演員都在他們的部分中，給觀眾體會他們的觀點：從老師的困惑、家長的擔憂與心碎、警察的身心上的混亂、甚至是男童如何從害怕轉身成可能解決這場危機的英雄。而劇情也穿插不少幽默鏡頭，使得電影出現恐怖喜劇的感覺，因此也提高了這部電影的娛樂性。

《凶器 Weapons》雖然有帶恐怖成分，但娛樂價值高。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.warnerbros.com/movies/weapons

“Weapons” Review: The mystery behind the children’s disappearance

“Screening Room” reviews “Weapons”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.warnerbros.com/movies/weapons

Now in theatres

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。